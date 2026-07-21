Сергей Семак высказался о конкуренции в «Зените»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболисты сине-бело-голубых должны быть готовы к конкуренции за место в составе. В матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» обыграл московский «Спартак» (1:1, 4:2 пен.).

«Для многих игроков это шанс. Попадая в «Зенит», они должны быть готовы к той конкуренции, которая есть. Если говорить про молодых игроков, им нужно пройти определённый путь, чтобы быть конкурентоспособными в составе. Для иностранных игроков дополнительными причинами являются адаптация к стране, к городу», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что «Зенит» — действующий победитель Мир Российской Премьер-Лиги.