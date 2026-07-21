«Милан» представил гостевую форму на новый сезон, она посвящена юбилею победы в ЛЧ

Футбольный клуб «Милан» презентовал гостевую форму на сезон-2026/2027. Экипировка посвящена 20-летнему юбилею победы в Лиге чемпионов (сезон-2006/2027).

Фото: ФК Милан

Фото: ФК Милан

«Классический белый — цвет самых важных событий. Футболка, воплощающая победный менталитет клуба: стойкость тех, кто превращает каждую неудачу в импульс для восхождения и возвращения к победам.

Это образ мышления, который превращает каждую неудачу в новый старт, — идея, которую болельщики «Милана» свели к одной фразе: Dopo Istanbul c'è sempre Atene («После Стамбула всегда есть Афины»). Напечатанные на воротнике сзади, эти несколько слов связывают тех, кто ощутил свет Афин [и победы в ЛЧ] после тьмы Стамбула [и поражения в финале], с новыми поколениями, которые теперь несут это наследие вперёд.

Каждый элемент формы подкрепляет это послание. Золотые детали и лавровый венок, обвивающий эмблему, говорят об истории успеха, которую клуб намерен продолжать писать на поле», — написала пресс-служба клуба.