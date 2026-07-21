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Агент Макарова: то, что делает «Кайсериспор», непорядочно, шансов выиграть дело у них нет

Агент Макарова: то, что делает «Кайсериспор», непорядочно, шансов выиграть дело у них нет
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Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника Дениса Макарова, рассказал о разбирательствах с турецким «Кайсериспором». Ранее футболист покинул клуб, где ему несколько месяцев не платили зарплату.

«Мы обратились в ФИФА. Антон Смирнов обо всём сообщает — это юрист, который представляет наши интересы. Мы передали всё необходимое в органы, где такие дела рассматриваются. Ждём дальнейших решений. Но то, что делает «Кайсериспор», — это максимально непорядочно. Конечно, у нас оптимистичный настрой на разрешение ситуации. Шансов у них нет, потому что зарплату Денису за три месяца так и не выплатили. Для этого и существуют органы, куда обращаются по таким делам — восстановить справедливость. Это просто вопрос времени», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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