15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» представил комплект гостевой формы на следующий сезон

«Ювентус» представил комплект гостевой формы на следующий сезон
Комментарии

Туринский «Ювентус» показал, как будет выглядеть гостевой комплект формы команды в сезоне-2026/2027. Техническим спонсором итальянского клуба выступает немецкая компания adidas.

Фото: Пресс-служба «Ювентуса» в соцсети X

Фото: Пресс-служба «Ювентуса» в соцсети X

Напомним, прошлый сезон «старая синьора» завершила на шестом месте в турнирной таблице, которое даёт право сыграть в Лиге Европы УЕФА. Чемпионом Италии стал миланский «Интер», набравший 87 очков. Второе место занял «Наполи», тройку лидеров замкнула «Рома». На четвёртой строчке финишировал «Комо».

Напрямую в Серию Б вылетели «Пиза», «Верона» и «Кремонезе». Новый сезон высшего итальянского первенства стартует 23 августа 2026 года и завершится 30 мая 2027 года.

Материалы по теме
Фото
«Милан» представил гостевую форму на новый сезон, она посвящена юбилею победы в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android