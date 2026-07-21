«Ювентус» представил комплект гостевой формы на следующий сезон

Туринский «Ювентус» показал, как будет выглядеть гостевой комплект формы команды в сезоне-2026/2027. Техническим спонсором итальянского клуба выступает немецкая компания adidas.

Фото: Пресс-служба «Ювентуса» в соцсети X

Фото: Пресс-служба «Ювентуса» в соцсети X

Напомним, прошлый сезон «старая синьора» завершила на шестом месте в турнирной таблице, которое даёт право сыграть в Лиге Европы УЕФА. Чемпионом Италии стал миланский «Интер», набравший 87 очков. Второе место занял «Наполи», тройку лидеров замкнула «Рома». На четвёртой строчке финишировал «Комо».

Напрямую в Серию Б вылетели «Пиза», «Верона» и «Кремонезе». Новый сезон высшего итальянского первенства стартует 23 августа 2026 года и завершится 30 мая 2027 года.