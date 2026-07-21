«Родина» показала новый логотип. Ранее клуб отказался от лого студии Артемия Лебедева

Пресс-служба московской «Родины» показала новый логотип клуба. Ранее «Родина» отказалась от лого, которое разработала студия известного дизайнера Артемия Лебедева.

Фото: ФК «Родина»

«Родина» была основана в 2007 году. Владелец клуба — российский предприниматель Сергей Ломакин, главный тренер первой команды — испанский специалист Хуан Диас. С сезона-2026/2027 «Родина» выступает в Мир Российской Премьер-Лиге.

В минувшей кампании «Родина» заняла первое место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 68 очков по результатам 34 проведённых матчей. Второе место занял «Факел», также получивший прямую путёвку в Российскую Премьер-Лигу.