«Это может вывести из себя». Батраков — о глупых вопросах от журналистов

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался об общении с журналистами.

— Ты стал лояльнее относиться к глупым вопросам журналистов?

— Да я плюс-минус всегда лоялен. Просто иногда не нравится, что некоторые вопросы повторяются по несколько раз, хотя я уже отвечал, но журналисты специально пытаются спровоцировать. Наверное, это их работа, но это может немного вывести из себя.

— Есть вопрос, после которого ты уйдёшь?

— Сейчас, после отпуска, такого нет (улыбается).

— Самый нелепый вопрос, который тебе задавали?

— Даже не буду вспоминать, чтобы никого не обидеть. Может быть, журналист задал вопрос и не подумал о последствиях. У всех есть ошибки, кто-то не специально провоцирует, кто-то не так долго думал над вопросом, а потом понял, что лучше не спрашивать такое. Это тоже часть их работы, к которой я нормально отношусь, — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.