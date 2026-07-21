15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это может вывести из себя». Батраков — о глупых вопросах от журналистов

«Это может вывести из себя». Батраков — о глупых вопросах от журналистов
,
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался об общении с журналистами.

— Ты стал лояльнее относиться к глупым вопросам журналистов?
— Да я плюс-минус всегда лоялен. Просто иногда не нравится, что некоторые вопросы повторяются по несколько раз, хотя я уже отвечал, но журналисты специально пытаются спровоцировать. Наверное, это их работа, но это может немного вывести из себя.

— Есть вопрос, после которого ты уйдёшь?
— Сейчас, после отпуска, такого нет (улыбается).

— Самый нелепый вопрос, который тебе задавали?
— Даже не буду вспоминать, чтобы никого не обидеть. Может быть, журналист задал вопрос и не подумал о последствиях. У всех есть ошибки, кто-то не специально провоцирует, кто-то не так долго думал над вопросом, а потом понял, что лучше не спрашивать такое. Это тоже часть их работы, к которой я нормально отношусь, — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Мужчина тоже может поплакать». Разговор с Батраковым о жизни
Эксклюзив
«Мужчина тоже может поплакать». Разговор с Батраковым о жизни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android