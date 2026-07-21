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«Разумный и правильный выбор». Мамаев — о признании Родри лучшим игроком ЧМ-2026

«Разумный и правильный выбор». Мамаев — о признании Родри лучшим игроком ЧМ-2026
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Известный российский экс-футболист Павел Мамаев отреагировал на признание хавбека сборной Испании Родри лучшим игроком чемпионата мира 2026 года. Он считает, что это разумный и правильный выбор со стороны ФИФА.

«Мне приятно, что лучшим игроком чемпионата мира выбрали человека, которого оценили не по результативным действиям, а игрока полузащиты, которого называют «командным компьютером». Разумный и правильный выбор с учётом того, что команда выиграла турнир и какую пользу привнёс Родри. Ничего плохого в этом не вижу. Заслуженный статус», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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