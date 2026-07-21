Павел Мамаев: думаете, игроки «Спартака» не реализовали свои пенальти из-за жребия?

Экс-футболист «Краснодара» и «Ростова» Павел Мамаев высказался о несостоявшейся жеребьёвке в матче OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» — 1:1 (4:2 пен.). Главный судья встречи Евгений Буланов отказался от процедуры жребия из соображений безопасности.

«Вы думаете, что игроки «Спартака» не реализовали свои пенальти из-за жребия? Люди бьют пенальти на разных стадионах, это немного не та отговорка. Люди выходят бить в пенальти в гостевом матче — им надо говорить, чтобы пробивались на гостевом секторе?

Что касается нарушения регламента, пусть с этим разбираются компетентные органы. Я бы не воспринял это как отговорку для команды, которая не реализовала свои пенальти. Жеребьёвка с точки зрения регламента должна была быть, но, если бы я не реализовал пенальти, мне бы, в первую очередь, было стыдно перед собой и командой. Я бы точно не сказал, что не реализовал из-за фанатов другой команды за воротами», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.