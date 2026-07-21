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Заур Тедеев рассказал, за счёт чего Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026

Заур Тедеев рассказал, за счёт чего Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026
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Российский тренер Заур Тедеев рассказал, за счёт чего сборная Испания обыграла Аргентину (1:0) в финале чемпионата мира — 2026. Матч прошёл 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Испания — Аргентина — это логичный финал чемпионата мира относительно всего турнира. Обе команды абсолютно по делу стали финалистами. Касательно случившегося в матче с Аргентиной скажу откровенно, что испанцы были очень хороши. Они разобрались с точки зрения начала атакующих действий от своих ворот и противодействия прессингу команды соперника. Испания спокойно выходила. Со стороны Аргентины были видны намерения перекрыть Родри за счёт упора игры двух нападающих, но у них это не получилось. Другие два полузащитника Испании включались и отходили низко, поэтому они использовали их и спокойно выходили.

По сути дела, Испания победила за счёт того, чем сильна, — тотальный контроль мяча, выход на свободные пространства, доведение мяча до штрафной площади. Испанцы создали достаточное количество моментов, чтобы выиграть и до дополнительного времени. Конечно, все надежды Аргентины на то, чтобы хотя бы свести матч к серии пенальти, разбило удаление», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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