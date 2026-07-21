Мамаев: очень порадовал «Спартак» в Суперкубке — в их силах было избежать серии пенальти

Известный российский экс-футболист Павел Мамаев прокомментировал исход матча за OLIMPBET Суперкубок России, в котором встретились «Зенит» и «Спартак». Петербуржцы одержали победу по пенальти (1:1, 4:2 пен.).

«Суперкубок получился хорошим и динамичным. «Спартак» порадовал, классно выглядел. «Зенит» тоже хорошо готов. Понравилось, что команды боролись до последнего. Для болельщиков круто, когда такая драма — на последней минуте команда зарабатывает пенальти. Меня очень порадовал «Спартак». В их силах было избежать серии пенальти, потому что они могли забивать больше одного ещё в первом тайме», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.