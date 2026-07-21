БЕТСИТИ организовал VIP-показ финала ЧМ-2026 на «ВТБ Арене»

В рамках эксклюзивного мероприятия VIP-клиенты БЕТСИТИ посмотрели финал чемпионата мира на огромном экране в ложе «ВТБ Арены» под живой комментарий Михаила Моссаковского.

Гостей события ждала масштабная шоу-программа с выступлением танцовщиц и барабанщиков, кастомной фотозоной с копией кубка мира, призами и подарками от букмекера.

Также участники VIP Private Journey могли пообщаться с экс-футболистом сборной России Фёдором Кудряшовым во время автограф-сессии. А тематический фуршет с национальными блюдами команд-финалистов объединил любителей аргентинской и испанской кухонь.

Финал завершился победой сборной Испании (1:0) благодаря голу Феррана Торреса во втором дополнительном тайме.