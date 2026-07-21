«Родина» представила комплект домашней формы на сезон-2026/2027

Пресс-служба московской «Родины» показала, как будет выглядеть домашняя форма команды в предстоящем сезоне. Ранее клуб объявил о смене логотипа.

«Светлая и невесомая. Белая форма, сияющая россыпью звёзд, — отражение лаконичного и рационального. Это ясность того, чего и как мы хотим добиться. Любая наша победа — это список решённых маленьких задач. Свою мечту мы сделали целью», — сказано в сообщении пресс-службы «Родины» в телеграм-канале клуба.

Фото: ФК «Родина»

Фото: ФК «Родина»

Фото: ФК «Родина»

«Родина» была основана в 2007 году. Владелец клуба — российский предприниматель Сергей Ломакин, главный тренер первой команды — испанский специалист Хуан Диас. С сезона-2026/2027 «Родина» выступает в Мир Российской Премьер-Лиге.