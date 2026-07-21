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Червиченко: какой некорректный поступок совершил Соболев? По букве закона всё в порядке

Червиченко: какой некорректный поступок совершил Соболев? По букве закона всё в порядке
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поведении форварда «Зенита» Александра Соболева, который побежал праздновать гол перед болельщиками красно-белых в матче OLIMPBET Суперкубка России — 1:1 (4:2 пен.). После этого в футболиста стали бросать бутылки с трибун. Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«С точки зрения этики травить свою бывшую команду было не совсем правильно. Но если смотреть с точки зрения регламента, какой некорректный поступок совершил Соболев? Он показал какой-то запрещённый жест? Какой жест он предъявил трибунам, который прописан как неподобающий? Да, Соболев начал травить свою бывшую команду — имеет право. Это вопрос его воспитания. Тут понятно, что барнаульское воспитание проявляется (смеётся). Но если мы обращаемся к букве закона, то всё в порядке.

Более того, для своей команды Соболев сделал всё хорошо. Он вывел из равновесия футболистов «Спартака», заставил их нервничать, а они после этого не смогли попасть по воротам при исполнении пенальти. Я не понимаю, чего пристают к Соболеву. Здесь вопрос чисто этический, насколько правильно показывать такие эмоции бывшей команде. Но как к тебе относились, так и ты относишься встречно. Болельщики почему-то никак не могут усвоить — они считают, что только им позволительно вести себя неподобающим образом в адрес кого-то, а когда получают обратку, очень удивлены», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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