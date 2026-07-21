Батраков: мне надо правильно себя вести, чтобы не показывать плохой пример юному поколению

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о поведении за пределами футбольного поля.

— Ты сильно повзрослел за время в большом футболе?

— Считаю, что да. Но мне есть куда ещё расти.

— Понимаешь, что теперь уже ты стал ролевой моделью для многих детей, подростков?

— Начинаю осознавать это. Понимаю, что мне надо правильно себя вести, чтобы не показывать плохой пример юному поколению.

— Кажется, для тебя это не составляет большого труда.

— Наверное, надо вернуться в начало, где я говорил, что стараюсь быть самим собой. Надеюсь, люди это услышат. Это главное для меня, — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года.