Лучший молодой футболист России Батраков ответил, как относится к алкоголю

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о своём отношении к алкоголю. Молодой футболист признался, что относится к этому лояльно и даже может немного выпить в отпуске.

— Ты когда-нибудь пробовал алкоголь?

— Да, врать смысла нет. Отношусь к этому лояльно. В отпуске могу выпить условно бокал просекко, — рассказал Алексей Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года.