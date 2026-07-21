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Лучший молодой футболист России Батраков ответил, как относится к алкоголю

Лучший молодой футболист России Батраков ответил, как относится к алкоголю
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о своём отношении к алкоголю. Молодой футболист признался, что относится к этому лояльно и даже может немного выпить в отпуске.

— Ты когда-нибудь пробовал алкоголь?
— Да, врать смысла нет. Отношусь к этому лояльно. В отпуске могу выпить условно бокал просекко, — рассказал Алексей Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года.

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