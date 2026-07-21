Лучший молодой футболист России Батраков объяснил, почему не смотрит новости по ТВ

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков объяснил, почему не смотрит новости по телевидению.

— Смотришь новости по ТВ?

— С этим никогда не дружил, не слушал. Не особо интересно.

— Что думаешь о том, что происходит в мире в последнее время?

— Я привык не жаловаться на жизнь, довольствоваться тем, что у меня есть. Сейчас безумно счастлив — у меня прекрасная семья, друзья, собаки. Стараюсь ценить каждый момент. Сейчас такие реалии. Вы задали вопрос, а я подумал, что путешествовать стало сложнее. Вот это грустно, раньше из Москвы можно было в любую точку мира полететь. Хотя и сейчас можно добраться куда надо, если очень сильно захотеть, — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.