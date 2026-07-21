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Заур Тедеев: Родри — лучший игрок чемпионата мира, от его действий зависит уровень Испании

Заур Тедеев: Родри — лучший игрок чемпионата мира, от его действий зависит уровень Испании
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Бывший тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на признание хавбека сборной Испании Родри лучшим игроком чемпионата мира 2026 года. Он считает, что это разумный и правильный выбор со стороны ФИФА.

«Противоречивые чувства от выбора Родри лучшим игроком чемпионата мира от того, что он не из тех ярких футболистов, которого отличает какая-то креативность. Однако если посмотреть глубоко на ситуацию, это безусловно лучший игрок чемпионата мира по одной простой причине. От его действий зависит уровень самой сборной Испании. Это системообразующий игрок во всех направлениях: при атакующих и оборонительных действиях, а также при переходных фазах. Моё мнение, что Родри — лучший игрок чемпионата мира», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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