Заур Тедеев: Родри — лучший игрок чемпионата мира, от его действий зависит уровень Испании

Бывший тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на признание хавбека сборной Испании Родри лучшим игроком чемпионата мира 2026 года. Он считает, что это разумный и правильный выбор со стороны ФИФА.

«Противоречивые чувства от выбора Родри лучшим игроком чемпионата мира от того, что он не из тех ярких футболистов, которого отличает какая-то креативность. Однако если посмотреть глубоко на ситуацию, это безусловно лучший игрок чемпионата мира по одной простой причине. От его действий зависит уровень самой сборной Испании. Это системообразующий игрок во всех направлениях: при атакующих и оборонительных действиях, а также при переходных фазах. Моё мнение, что Родри — лучший игрок чемпионата мира», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.