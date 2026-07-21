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«Акрон» презентовал игровую форму на сезон-2026/2027

«Акрон» презентовал игровую форму на сезон-2026/2027
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Тольяттинский «Акрон» в официальных клубных соцсетях презентовал домашнюю игровую форму на новый сезон. Комплект выполнен в чёрном цвете с красными элементами.

«Чувствуй себя как дома. Домашняя форма сезона-2026/2027. Брутальный. Лаконичный. Универсальный. Чёрный комплект формы уже доступен в магазине», — написала пресс-служба тольяттинского клуба в своём телеграм-канале.

В минувшем сезоне «Акрон» с 27 очками расположился на 13-й строчке в зоне переходных матчей Российской Премьер-Лиги, в рамках которых тольяттинцы победили волгоградский «Ротор» (2:1 по сумме двух встреч). «Акрон» сохранил прописку в РПЛ.

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