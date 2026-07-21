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Аршавин прокомментировал скандальное решение в матче Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»

Аршавин прокомментировал скандальное решение в матче Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о несостоявшейся жеребьёвке в матче OLIMPBET Суперкубка России между сине-бело-голубыми и «Спартаком» (1:1 (4:2 пен.)). Главный судья встречи Евгений Буланов отказался от процедуры жребия из соображений безопасности. Поводом стал инцидент с массовым бросанием пластиковых бутылок на поле с трибуны болельщиков «Спартака».

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Обычно важно [проводить жеребьёвку]. Стараются, чтобы били где болельщики… Обычно всегда проводят жеребьёвку. Мне кажется, судья просто принял такое решение, а дальше уже нужно было что-то сказать [по этому поводу]. Вот и всё. Надо просто в деталях разбираться… Судья, может, принял неправильное решение. Думаю, потом РФС нужно было как-то это объяснять, и они так вот объяснили. На самом деле жребий надо делать», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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