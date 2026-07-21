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Александр Григорян назвал команды, которые могли обыграть сборную Испании на ЧМ-2026

Александр Григорян назвал команды, которые могли обыграть сборную Испании на ЧМ-2026
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Российский тренер Александр Григорян назвал команды, которые являются стилистически неудобными для сборной Испании и которые могли бы обыграть испанцев на чемпионате мира — 2026. В финале турнира испанская национальная сборная обыграла с минимальным счётом Аргентину.

«Я считаю, что на чемпионате мира было несколько команд, стилистически неудобных для сборной Испании. Эти команды могли бы обыграть испанцев. Например, сборная Колумбии. Она, как и Испания, показывает очень интенсивный футбол с высочайшим уровнем агрессии при великолепной физической готовности и высоком мастерстве в единоборствах», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

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