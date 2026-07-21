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Спортдиректор БАТЭ подтвердил информацию о трансфере экс-форварда «Зенита» Джорджевича

Спортдиректор БАТЭ подтвердил информацию о трансфере экс-форварда «Зенита» Джорджевича
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Спортивный директор БАТЭ Денис Сарсания подтвердил информацию о трансфере бывшего нападающего «Зенита» Луки Джорджевича. По словам функционера, завтра Джорджевич прибудет в расположение команды.

«Информация о переходе Джорджевича в БАТЭ — правда. Завтра он должен прилететь, а у нас в четверг как раз игра квалификации Лиги конференций в Баку. Надеюсь, он поможет нам», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сейчас Джорджевич пребывает в статусе свободного агента. Ранее он играл за узбекистанскую «Согдиану», кипрскую «Кармиотиссу» и ряд российских клубов, включая «Зенит».

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