Спортдиректор БАТЭ подтвердил информацию о трансфере экс-форварда «Зенита» Джорджевича

Спортивный директор БАТЭ Денис Сарсания подтвердил информацию о трансфере бывшего нападающего «Зенита» Луки Джорджевича. По словам функционера, завтра Джорджевич прибудет в расположение команды.

«Информация о переходе Джорджевича в БАТЭ — правда. Завтра он должен прилететь, а у нас в четверг как раз игра квалификации Лиги конференций в Баку. Надеюсь, он поможет нам», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сейчас Джорджевич пребывает в статусе свободного агента. Ранее он играл за узбекистанскую «Согдиану», кипрскую «Кармиотиссу» и ряд российских клубов, включая «Зенит».