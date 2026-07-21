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В БАТЭ рассказали, почему сорвался переход Ивана Игнатьева в клуб

В БАТЭ рассказали, почему сорвался переход Ивана Игнатьева в клуб
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Спортивный директор БАТЭ Денис Сарсания рассказал, почему сорвался переход российского нападающего Ивана Игнатьева в клуб. По словам функционера, трансфер сорвал сам футболист, который в последний момент поставил сделку на паузу и попросил время подумать.

«Человек прошёл медосмотр, мы сняли видеопрезентацию. Но в последний момент он сказал, что ему надо подумать. Наверное, внутри появились какие-то сомнения. Это затянулось, и мы переключились на другого игрока на эту позицию», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сейчас контракт Игнатьева принадлежит «Оренбургу».

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