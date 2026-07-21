15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Батраков объяснил новый виток популярности группы «Кино» среди молодёжи

Алексей Батраков объяснил новый виток популярности группы «Кино» среди молодёжи
,
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков объяснил новый виток популярности группы «Кино» среди молодёжи.

— Увидели, что у тебя дома стоит виниловый проигрыватель. Почему решил купить его?
— Он появился больше полутора лет назад. Врать не буду — сначала приносил эстетическое удовольствие, красиво вписывается в интерьер. Но при этом мне нравится музыка. Те, кто знает, как отличается винил от обычной колонки, понимают эту разницу. Мне нравится вечером послушать красивую музыку.

— Какую пластинку чаще всего слушаешь?
— Уже накопилось много, какие-то даже ещё не открыли. Первой на ум приходит группа «Кино», мне нравится.

— Какие песни?
— «Группа крови», «Звезда по имени Солнце». На виниле это даже звучит по-другому, нежели на колонках.

— Как ты объясняешь, что сейчас такое количество молодых людей слушают группу, которую даже не могли застать в силу возраста?
— Возможно, растёт новое поколение с хорошим вкусом. Но сколько людей, столько и мнений, — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Мужчина тоже может поплакать». Разговор с Батраковым о жизни
Эксклюзив
«Мужчина тоже может поплакать». Разговор с Батраковым о жизни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android