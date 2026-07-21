Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков объяснил новый виток популярности группы «Кино» среди молодёжи.

— Увидели, что у тебя дома стоит виниловый проигрыватель. Почему решил купить его?

— Он появился больше полутора лет назад. Врать не буду — сначала приносил эстетическое удовольствие, красиво вписывается в интерьер. Но при этом мне нравится музыка. Те, кто знает, как отличается винил от обычной колонки, понимают эту разницу. Мне нравится вечером послушать красивую музыку.

— Какую пластинку чаще всего слушаешь?

— Уже накопилось много, какие-то даже ещё не открыли. Первой на ум приходит группа «Кино», мне нравится.

— Какие песни?

— «Группа крови», «Звезда по имени Солнце». На виниле это даже звучит по-другому, нежели на колонках.

— Как ты объясняешь, что сейчас такое количество молодых людей слушают группу, которую даже не могли застать в силу возраста?

— Возможно, растёт новое поколение с хорошим вкусом. Но сколько людей, столько и мнений, — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.