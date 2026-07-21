Заур Тедеев: Месси — лучший игрок мира, на «Золотом мяче» я бы голосовал за Лео

Российский тренер Заур Тедеев заявил, что считает нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира — 2026. Награду получил хавбек испанской команды Родри. Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 со счётом 1:0.

«Об итогах Месси я бы хотел ответить шире. Я до сих пор сам до конца не уверен, насколько сильно повлияли решения тренеров на судьбу команд, где играли такие сильные личности, как Роналду, Де Брёйне, теперь Месси. С одной стороны, мы видели, что вокруг Роналду было много разговоров, что он не выполняет необходимый объём работы для своей команды и в то же время его не убирают с поля. По моему мнению, Де Брёйне также провёл не лучший чемпионат мира. У меня складывалось впечатление, что в какой-то момент надо поменять игрока. Слияние лидерских качеств и важной персонализации футболиста на поле, когда игрок важнее команды, сыграло с двумя сборными злую шутку. Чего не скажешь о Хорватии и действиях того же Модрича.

Что касается Месси, до финала всё происходило с точностью до наоборот. Да, тренер понимал, что в каких-то ситуациях Месси — футболист, который не будет отрабатывать в обороне, как этого требует ситуация. В финальной игре мне показалось, что логичным решением было бы поменять его и выпустить более оборонительного игрока, чтобы постараться каким-то образом довести матч до ничьей. Аргентина и так играла в меньшинстве, а тут ещё и Месси, который напрочь выпадает относительно своих действий в обороне. Складывается такое впечатление, что сегодня личность превыше тренерских решений и возможности их принять.

Я останусь при своём мнении, что в этом нужно найти какой-то баланс, чтобы всё было для команды и страны. В то же время личность футболиста должна быть выше амбиций тренера в том смысле, что тренер должен реализовывать свои идеи относительно способностей своих игроков. Если есть такая сильная личность, как Роналду, Месси, Де Брёйне, тренер должен найти подход, который позволит футболисту реализовывать самые сильные стороны. Наверное, так было и при Марадоне, и при Пеле. Тренеру всегда сложно работать с такими футболистами. Однако Скалони проявил мудрость, но здесь не получилось. В целом Месси — лучший игрок мира. Если бы меня спросили, кому отдать «Золотой мяч», я бы голосовал за Лео. 39 лет! На протяжении всего турнира показывать такой уровень футбола и проделать такую работу… Это никому никогда больше не удастся», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.