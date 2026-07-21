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«Коварный вожак мерзкой банды жестоких громил». Пирс Морган — о Месси в финале ЧМ-2026

«Коварный вожак мерзкой банды жестоких громил». Пирс Морган — о Месси в финале ЧМ-2026
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Известный британский журналист Пирс Морган обрушился с критикой на нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси по итогам финала чемпионата мира — 2026, в котором аргентинцы проиграли национальной команде Испании со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Одно из самых жалки зрелищ, что я видел. Фальшивый ореол Месси разлетелся вдребезги на этом чемпионате мира. Он был коварным вожаком мерзкой банды жестоких громил», — написал Морган в социальной сети X, приложив к записи видеоролик, на котором Месси пытается убедить главного арбитра финала ЧМ-2026 удалить защитника Испании Марка Кукурелью.

Напомним, ранее появилась информация, что Месси может завершить карьеру в сборной Аргентины.

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