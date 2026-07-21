«Коварный вожак мерзкой банды жестоких громил». Пирс Морган — о Месси в финале ЧМ-2026

Известный британский журналист Пирс Морган обрушился с критикой на нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси по итогам финала чемпионата мира — 2026, в котором аргентинцы проиграли национальной команде Испании со счётом 0:1.

«Одно из самых жалки зрелищ, что я видел. Фальшивый ореол Месси разлетелся вдребезги на этом чемпионате мира. Он был коварным вожаком мерзкой банды жестоких громил», — написал Морган в социальной сети X, приложив к записи видеоролик, на котором Месси пытается убедить главного арбитра финала ЧМ-2026 удалить защитника Испании Марка Кукурелью.

Напомним, ранее появилась информация, что Месси может завершить карьеру в сборной Аргентины.