Батраков: соблазны Москвы обошли меня стороной — в плане денег я рассудительный

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своём отношении к деньгам и праздной жизни в Москве.

— Твой отец выражал надежду, что соблазны Москвы обойдут тебя стороной. Обошли?

— Наверное, да. Я сейчас сижу на базе «Локомотива», с неплохими сезонами за спиной. Если бы что-то неправильно сделал, наверное, меня здесь не было бы.

— Серьёзные деньги не выбили из колеи?

— В плане денег я более-менее рассудительный. Хотя могу купить что-то из вещей, но отношусь к этому с головой, — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года.