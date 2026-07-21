Алексей Батраков рассказал, что способно растрогать его до слёз

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о своей сентиментальности. Он признался, что считает мужские слёзы нормальным явлением.

— Ты сентиментальный человек?

— Дома — да. На публике таким не покажусь. До слёз может растрогать банально фильм, видео трогательное, какой-то момент из жизни. Считаю, что мужчина тоже может поплакать и погрустить, — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года.