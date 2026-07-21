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Червиченко: не понимаю, чего скачут вокруг Родри — может, он France Football заносит

Червиченко: не понимаю, чего скачут вокруг Родри — может, он France Football заносит
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об испанском полузащитнике Родри. Хавбека признали лучшим игроком чемпионата мира — 2026. В финале турнира Испания обыграла национальную команду Аргентины — 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Я вообще не понимаю, чего все так скачут вокруг этого Родри. «Золотой мяч», сейчас лучшим признали… Для меня он какой-то заколдованный. Может, он заносит France Football в чемодане. С такой стабильностью признавать его лучшим просто невозможно. Лично для меня Месси был лучшим игроком чемпионата мира», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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