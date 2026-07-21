Батраков — о целях: попробовать себя за границей и поднять кубок с «Локомотивом»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о своих целях.

— Чего ещё хочешь добиться?

— В футбольном плане — попробовать себя за границей, поднять кубок с «Локомотивом». Может быть, какие-то личные задачи, рекорды, но индивидуальные награды всегда на втором плане. Больше буду радоваться за команду, чем за свои личные успехи, — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года.