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Владислав Радимов объяснил стиль игры Аргентины в финале ЧМ-2026

Владислав Радимов объяснил стиль игры Аргентины в финале ЧМ-2026
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Экс-футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов объяснил стиль игры сборной Аргентины в финале чемпионата мира — 2026. В решающем матче турнира аргентинцы проиграли Испании 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Аргентине надо было выйти и не пропустить. Потому что первый гол всё заканчивал. И если бы они раскрывались, условно, пошли в атаку, там ещё что-то, они только свободу бы дали испанцам. И те бы их наказали. Поэтому вариант был [один]: ругаться, драться, кусаться, провоцировать и не давать играть. С чем они и справлялись 90 минут. Если бы Энцо Фернандес, дурачок, не побежал бы за второй жёлтой, как миниму до пенальти они бы дотянули», — сказал Радимов в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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