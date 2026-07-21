Владислав Радимов объяснил стиль игры Аргентины в финале ЧМ-2026

Экс-футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов объяснил стиль игры сборной Аргентины в финале чемпионата мира — 2026. В решающем матче турнира аргентинцы проиграли Испании 0:1.

«Аргентине надо было выйти и не пропустить. Потому что первый гол всё заканчивал. И если бы они раскрывались, условно, пошли в атаку, там ещё что-то, они только свободу бы дали испанцам. И те бы их наказали. Поэтому вариант был [один]: ругаться, драться, кусаться, провоцировать и не давать играть. С чем они и справлялись 90 минут. Если бы Энцо Фернандес, дурачок, не побежал бы за второй жёлтой, как миниму до пенальти они бы дотянули», — сказал Радимов в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».