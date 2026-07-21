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Батраков: я застал пару лет «Барселоны» Гвардиолы — просто влюбился в эту команду

Батраков: я застал пару лет «Барселоны» Гвардиолы — просто влюбился в эту команду
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, почему ему нравится каталонская «Барселона».

— Ты называл «Барселону» клубом мечты. Почему именно она?
— Я просто влюбился в эту команду.

— Застал эпоху Гвардиолы?
— Я начал смотреть футбол в 2010 году, застал пару лет. Помню «МЮ», «Барсу». «Барселона» и после ухода Гвардиолы мне всегда импонировала, — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года.

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