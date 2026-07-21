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«Прослеживается сценарий Кругового». У Дениса Адамова сложности в переговорах с «Зенитом»

«Прослеживается сценарий Кругового». У Дениса Адамова сложности в переговорах с «Зенитом»
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Агент Кирилл Ливанов, представляющий интересы вратаря «Зенита» Дениса Адамова, высказался о ситуации с продлением контракта голкипера. Он подтвердил новости СМИ о сложностях в переговорном процессе.

— Недавно в СМИ появилась информация, что переговоры по продлению контракта Дениса Адамова с «Зенитом» идут трудно. Так ли это?
— Пока что прослеживается сценарий Кругового.

— Вам поступило предложение о продлении контракта?
— Задайте вопрос Константину Георгиевичу Зырянову, он уполномочен в данном вопросе.

— Адамов хотел бы остаться в «Зените»?
— Не всегда наши желания совпадают с тем, что есть в реальности. Слишком много нюансов, хотя по-футбольному «Зенит», очевидно, лучшая команда России, и Санкт-Петербург — лучший город, — приводит слова Ливанова Sport24.

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