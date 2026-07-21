15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Порнография приехала». Радимов определил самую убогую сборную на ЧМ-2026

«Порнография приехала». Радимов определил самую убогую сборную на ЧМ-2026
Комментарии

Экс-футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал сборную Чехии самым убогим участником завершившегося чемпионата мира — 2026. Чехи забили два гола на турнире, потерпев два поражения на групповом этапе. Команда уступила Южной Корее (1:2) и Мексике (0:3), сыграв вничью с ЮАР (1:1).

«Самая убогая сборная чемпионата мира — это Чехия. Просто… Порнография приехала. Тренер ничего не понимает, каждый матч — по восемь замен. Они еле доползали до 60-й минуты», — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Чемпионат мира — 2026 выиграла сборная Испании. В финале турнира испанская команда обыграла сборную Аргентины со счётом 1:0.

Календарь ЧМ-2026
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Материалы по теме
Аршавин прокомментировал скандальное решение в матче Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android