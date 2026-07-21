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«Позор. Трус». Экс-игрок «Астон Виллы» — о поступке Паредеса в финале ЧМ-2026

«Позор. Трус». Экс-игрок «Астон Виллы» — о поступке Паредеса в финале ЧМ-2026
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Бывший нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор высказался о поступке полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса после завершения финала ЧМ-2026, в котором южноамериканцы уступили Испании (0:1). После финального свистка на поле случилась потасовка с участием Паредеса. Сначала аргентинец агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Хочется чувствовать себя в безопасности на поле, поэтому наказание должно быть настолько суровым, чтобы никто больше никогда так не поступал.

Что бы ни случилось в футболе, можно злиться из-за поражения, но нужно вести себя достойно. Если хочешь драться с Паредесом, есть места, где можно драться, — не на поле против Гарсии. То, как он обращался с Гави, 21-летним парнем, и как ты швырял его по полю, — это чей-то сын, брат. Позор. Если бы я мог, я бы отстранил его от всего следующего турнира. Трус», — приводит слова Агбонлахора Goal.

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