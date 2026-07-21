«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого переиграл «Циндао Хайню» в 1/8 финала Кубка Китая

Завершён матч 1/8 финала Кубка Китая, в котором играли «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Циндао Хайню». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержала команда из Шанхая. Встреча состоялась на стадионе «Шанхай стэдиум».

Яв Йебоа на третьей минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Луис Нлаво сравнял счёт на восьмой минуте, а на 17-й минуте он оформил дубль. Рафаэл Ратан забил третий мяч «Шанхай Шэньхуа» в этом матче на 26-й минуте, а на 42-й минуте Нлаво оформил хет-трик.

В 1/4 финала Кубка Китая «Шанхай Шэньхуа» сыграет с победителем противостояния «Хэнань» — «Далянь Инбо».