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Генич назвал футболистов, которым вручил бы призы лучших игроков ЧМ-2026

Генич назвал футболистов, которым вручил бы призы лучших игроков ЧМ-2026
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Российский комментатор Константин Генич назвал футболистов, которым вручил бы призы лучших игроков ЧМ-2026. По итогам турнира индивидуальные призы лучшим игрокам получили футболисты сборной Испании. Лучшем молодым игроком признан защитник Пау Кубарси, лучший вратарь – Унай Симон, а лучшим игроком чемпионата мира стал полузащитник Родри.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Мне кажется, из этой тройки лучших на чемпионате мира самый заслуженный приз у Кубарси. Лучший молодой игрок вообще безоговорочно. Унай Симон… я вообще не понимаю. Лучше бы дали Возинье. До него [Симона] три удара дошли. Он не одного пенальти не взял. Лучший вратарь по игре ногами? Ну, окей. Если бы Возинья получил приз лучшему вратарю турнира, в этом была бы какая-то логика. А тут логика в том, что вратарь [Симон] получил, не играя вратарём.

Если бы мы сейчас тут голосование провели, то я бы отдал Кубарси, Возинье и Месси. Реально отдал бы Месси, потому что в 39 лет каждый матч делать результативные действия, переворачивать игры. То, как он влиял на изменение игры Аргентины в плей-офф, даже не обсуждается. Затащил эту команду», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

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