Паредес, участвовавший в потасовке в финале ЧМ, опубликовал пост по завершении турнира

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес опубликовал пост, посвящённый завершению чемпионата мира 2026 года. В финале турнира Аргентина уступила Испании со счётом 0:1. После финального свистка на поле случилась потасовка с участием Паредеса. Сначала аргентинец агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.

«Спасибо, Аргентина!!! Я люблю тебя сегодня и всегда. Сегодня я пишу с тяжёлым сердцем, так как не смог принести нашей стране ту радость, которую она так заслуживает, — но с гордостью за то, что мы отдали всё, что у нас было, и за то, что мы снова подняли наш флаг на самом высоком уровне!

Спасибо всем, кто был частью этой команды, игрокам, которые отдавали все силы, чтобы представлять эту форму. Они это делали до самой последней секунды каждого матча! Для меня было честью быть частью лучшей аргентинской команды в истории!» — написал Паредес на своей странице в социальной сети.