Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выступает в качестве главного противника перехода полузащитника «Манчестер Сити», чемпиона мира – 2026 Родри в стан «сливочных». Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, часть руководства «Реала» пытается убедить Переса изменить позицию насчёт покупки 30-летнего игрока. Подчёркивается, что обладатель «Золотого мяча» – 2024 «мечтает надеть «сливочную» футболку». В апреле «Манчестер Сити» предложил Родри новый контракт, однако он не дал окончательного ответа.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: