15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» показал домашнюю форму на сезон-2026/2027 с отсылкой на домашний стадион

«Байер» показал домашнюю форму на сезон-2026/2027 с отсылкой на домашний стадион
Комментарии

Леверкузенский «Байер» на официальном сайте показал изображения новой домашней формы на сезон-2026/2027.

Фото: ФК «Байер»

Футболка выполнена в красно-чёрном цветовом решении с чередованием полос. Воротник и плечи имеют чёрную окраску, а ниже чёрный цвет чередуется с красным. Внутри красных полос также добавлен полосатый паттерн, отсылающий к домашнему стадиону команды «БайАрена». В клубе подчёркивают, что дизайн новой экипировки служит напоминанием о «Байере» как об особенной команде, объединяющей поколения футболистов и болельщиков.

На протяжении своей истории «Байер» по одному разу выигрывал чемпионат и Суперкубок Германии, а также дважды брал Кубок страны. Помимо этого, команда один раз завоевала Кубок УЕФА.

Материалы по теме
Официально
«Арсенал» выкупил Инкапье у «Байера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android