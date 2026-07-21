«Байер» показал домашнюю форму на сезон-2026/2027 с отсылкой на домашний стадион

Леверкузенский «Байер» на официальном сайте показал изображения новой домашней формы на сезон-2026/2027.

Фото: ФК «Байер»

Футболка выполнена в красно-чёрном цветовом решении с чередованием полос. Воротник и плечи имеют чёрную окраску, а ниже чёрный цвет чередуется с красным. Внутри красных полос также добавлен полосатый паттерн, отсылающий к домашнему стадиону команды «БайАрена». В клубе подчёркивают, что дизайн новой экипировки служит напоминанием о «Байере» как об особенной команде, объединяющей поколения футболистов и болельщиков.

На протяжении своей истории «Байер» по одному разу выигрывал чемпионат и Суперкубок Германии, а также дважды брал Кубок страны. Помимо этого, команда один раз завоевала Кубок УЕФА.