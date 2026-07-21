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Батраков: в начале карьеры загонялся из-за критики — отчасти завидую, кому всё равно

Батраков: в начале карьеры загонялся из-за критики — отчасти завидую, кому всё равно
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о реакции на критику в социальных сетях.

— А как реагируешь на то, что пишут в соцсетях?
— Сейчас на критику мне без разницы. Соцсети я веду, но в этом мне помогают люди, Ира. Не так, что я погружён в это на 100 процентов. У меня есть тренировки, игры, если появится настроение или порыв — могу что-то выложить.

— В начале карьеры ты читал о себе вообще всё. Почему?
— Наверное, и в себе не был уверен, и интересно было почитать чужое мнение. Может быть, хотел, чтобы похвалили, потому что, например, в молодёжке нет такого внимания. А когда попадаешь в основу, хочется, чтобы про тебя написали что-то хорошее. Но относительно быстро это пропало, сейчас абсолютно спокоен.

— Тогда загонялся из-за критики?
— Конечно. Мне кажется, процентов 80-90 молодых футболистов читают и переживают. Но есть и те, кому с самого начала вообще без разницы, что о них пишут. Отчасти я им завидую, но, наверное, это тоже нужно прожить и извлечь какой-то опыт из этого, — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

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