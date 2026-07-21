Батраков — о популярности в Орехово-Зуеве: есть ещё «mONESY», он на вершине киберспорта

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос об уровне своей популярности в Орехово-Зуеве, где он родился.

— Ты сейчас самый популярный человек из Орехово-Зуева?

— Нужно узнать у жителей Орехово-Зуева. В плане медийности выделяется Илья «mONESY» из киберспорта (профессиональный киберспортсмен Counter-Strike. — Прим. «Чемпионата»), он тоже оттуда. Он большой молодец, сейчас вообще на вершине всего киберспорта, — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

В минувшем сезоне Батраков принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Алексей Батраков — о личном: