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«Я бы головой ударил». Ибрагимович — о Паредесе и реакции испанцев на драку в финале ЧМ

«Я бы головой ударил». Ибрагимович — о Паредесе и реакции испанцев на драку в финале ЧМ
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Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о поступке полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса и реакции на это действие испанских игроков после завершения финала ЧМ-2026, в котором южноамериканцы уступили Испании (0:1). После финального свистка на поле случилась потасовка с участием Паредеса. Сначала аргентинец агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Паредес может радоваться, что на поле не было такого игрока, как я. Если бы я был там, я бы головой его ударил и получил красную карточку. Это непрофессиональное поведение с его стороны.

Я не понимаю, что делают испанские игроки? Они просто смотрят, как другой игрок бьёт их товарища по команде», — сказал Ибрагимович в эфире Fox Sports.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

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