Александр Мостовой положительно оценил 27-минутный перерыв в финале ЧМ-2026

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о шоу в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Испании одержала победу над Аргентиной (1:0).

«Я бы делал так на всех финалах чемпионата мира. Мы увидели хороший концерт, футболисты немного отдохнули. Это финал — люди со всего мира тратят бешеные деньги, поэтому нужно делать что-то масштабное», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.