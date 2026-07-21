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Александр Мостовой положительно оценил 27-минутный перерыв в финале ЧМ-2026

Александр Мостовой положительно оценил 27-минутный перерыв в финале ЧМ-2026
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о шоу в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Испании одержала победу над Аргентиной (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Я бы делал так на всех финалах чемпионата мира. Мы увидели хороший концерт, футболисты немного отдохнули. Это финал — люди со всего мира тратят бешеные деньги, поэтому нужно делать что-то масштабное», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

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