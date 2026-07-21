«Аль-Хиляль» составил конкуренцию «Роме» за трансфер Саммервилла из «Вест Хэма» — Романо

Саудовский «Аль-Хиляль» направил «Вест Хэм Юнайтед» предложение о покупке крайнего нападающего Крисенсио Саммервилла. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, саудовский клуб контактирует не только с лондонским коллективом, но и с самим футболистом. Над трансфером нападающего также активно работает «Рома».

В минувшем сезоне Саммервилл принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.