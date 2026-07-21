Президент Ла Лиги раскритиковал ФИФА и Инфантино за организацию ЧМ-2026

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал ФИФА и президента организации Джанни Инфантино за организацию чемпионата мира 2026 года.

«ФИФА организует всё так, как ей вздумается, в своих собственных интересах, а не ради футбола. Так что если им нужен 27-минутный перерыв, они его делают. Паузы на «водопой» — это фарс. В Ла Лиге они тоже есть, но только когда действительно очень жарко. Здесь же, на стадионах в Далласе, Лос-Анджелесе и Атланте, работали кондиционеры. Мне даже пришлось надеть свитер на трибунах. Это был фарс, рекламная пауза. А затем был случай с Балогуном.

Увеличение числа национальных команд не имеет смысла. Футбольная индустрия не ограничивается чемпионатом мира, пусть это и самое важное событие. Но всё не может вращаться вокруг него. Именно национальные чемпионаты поддерживают этот вид спорта. Они разрушают футбольную индустрию.

Инфантино пора уйти, его время пришло. Но его поддерживает система, федерации. Оппозиционных кандидатов нет, никто не хочет выдвигаться, чтобы проиграть. Такова система, и она испорчена в самом своём основании. В США я слышал от многих людей слова против Инфантино, они не согласны с тем, что он делает. Они говорят об этом, но потом ничего не предпринимают. Не знаю, что хуже — молчание или соучастие, ведь те, кто молчит, прекрасно понимают, какой ущерб наносится футболу», — приводит слова Тебаса La Gazzetta dello Sport.

Чемпионом мира стала сборная Испании. В финале турнира испанцы переиграли сборную Аргентины (1:0).