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Игроку «Милана» Леау пришлось оправдываться за сексистский пост о девушках и футболе

Игроку «Милана» Леау пришлось оправдываться за сексистский пост о девушках и футболе
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Нападающего сборной Португалии и «Милана» Рафаэла Леау обвинили в сексизме из-за публикации в своём втором аккаунте в социальной сети. Футболист написал: «Девушки, чемпионат мира закончился. Можете больше не притворяться, будто разбираетесь в футболе» (текст сообщения приводит итальянский журналист Алессандро Джакобоне, поскольку Леау удалил его. — Прим. «Чемпионата»).

Фото: Скриншот из аккаунта Рафаэла Леау в соцсети

После того как публикация привлекла внимание пользователей, Леау удалил её и выложил новый пост с текстом: «Не воспринимайте этот аккаунт всерьёз, ребята».

В минувшем сезоне Леау принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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