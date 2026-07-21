Игроку «Милана» Леау пришлось оправдываться за сексистский пост о девушках и футболе

Нападающего сборной Португалии и «Милана» Рафаэла Леау обвинили в сексизме из-за публикации в своём втором аккаунте в социальной сети. Футболист написал: «Девушки, чемпионат мира закончился. Можете больше не притворяться, будто разбираетесь в футболе» (текст сообщения приводит итальянский журналист Алессандро Джакобоне, поскольку Леау удалил его. — Прим. «Чемпионата»).

Фото: Скриншот из аккаунта Рафаэла Леау в соцсети

После того как публикация привлекла внимание пользователей, Леау удалил её и выложил новый пост с текстом: «Не воспринимайте этот аккаунт всерьёз, ребята».

В минувшем сезоне Леау принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Самые скандальные футболисты в истории: