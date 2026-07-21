Экс-капитан ЦСКА Галямин: молодёжи надо набираться опыта, но амбиции должны оставаться

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Галямин высказал мнение о молодых футболистах в стане красно-синих.

«Я жду, что ЦСКА в этом сезоне будет набираться опыта. Молодёжь в команде хорошая, её много, но на дистанции этого явно не хватит из-за недостатка опыта. Не смотрел матчи ЦСКА в межсезонье, но некоторые игроки там — очень приличного уровня. Чем быстрее они наберутся опыта, тем быстрее обретут стабильность.

Но никогда не надо уменьшать свои амбиции, они для ЦСКА имеют место быть. Со всеми трудностями в команде всё равно остаются очень хорошие футболисты. Амбиции всегда должны оставаться, надо ждать от ЦСКА хороших результатов», — сказал Галямин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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