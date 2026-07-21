15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-капитан ЦСКА Галямин: молодёжи надо набираться опыта, но амбиции должны оставаться

Экс-капитан ЦСКА Галямин: молодёжи надо набираться опыта, но амбиции должны оставаться
Комментарии

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Галямин высказал мнение о молодых футболистах в стане красно-синих.

«Я жду, что ЦСКА в этом сезоне будет набираться опыта. Молодёжь в команде хорошая, её много, но на дистанции этого явно не хватит из-за недостатка опыта. Не смотрел матчи ЦСКА в межсезонье, но некоторые игроки там — очень приличного уровня. Чем быстрее они наберутся опыта, тем быстрее обретут стабильность.

Но никогда не надо уменьшать свои амбиции, они для ЦСКА имеют место быть. Со всеми трудностями в команде всё равно остаются очень хорошие футболисты. Амбиции всегда должны оставаться, надо ждать от ЦСКА хороших результатов», — сказал Галямин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Эксклюзив
В агентстве Даку прокомментировали информацию об интересе ЦСКА к игроку

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android