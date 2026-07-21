Барриос назвал цель «Зенита» на грядущий сезон

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о цели санкт-петербургской команды на сезон-2026/2027. По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые стали чемпионами России. 18 июля «Зенит» выиграл OLIMPBET Суперкубок России.

«В следующем сезоне ставим только одну цель — снова победить. Что касается моего будущего, я бы хотел провести много лет здесь.

Суперкубок России? Очень рады победе. Игра была очень эмоциональной. Рад, что мы смогли собраться и победить. Что касается потасовки в конце матча, это часть игры. Это классика, команды делают всё, чтобы победить», — приводит слова Барриоса ТАСС.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: