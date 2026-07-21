15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Турнир потерял свою репутацию». Блаттер подвёл итоги ЧМ-2026, призвав к смене руководства

«Турнир потерял свою репутацию». Блаттер подвёл итоги ЧМ-2026, призвав к смене руководства
Комментарии

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер подвёл итоги чемпионата мира 2026 года, призвав к смене футбольного руководства.

«Самый длинный чемпионат мира подошёл к концу, и чемпионы определились. Но на пути к финальному свистку турнир потерял свою репутацию. Политика не должна затмевать игру. Теперь задача болельщиков, игроков и национальных ассоциаций — взять футбол в свои руки и под новым руководством вернуть его к истокам», — написал Блаттер на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионом мира стала сборная Испании. В финале турнира испанцы переиграли сборную Аргентины (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Куда ты катишься, ФИФА?» Блаттер раскритиковал возможное увеличение перерыва в финале ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android