«Турнир потерял свою репутацию». Блаттер подвёл итоги ЧМ-2026, призвав к смене руководства

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер подвёл итоги чемпионата мира 2026 года, призвав к смене футбольного руководства.

«Самый длинный чемпионат мира подошёл к концу, и чемпионы определились. Но на пути к финальному свистку турнир потерял свою репутацию. Политика не должна затмевать игру. Теперь задача болельщиков, игроков и национальных ассоциаций — взять футбол в свои руки и под новым руководством вернуть его к истокам», — написал Блаттер на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионом мира стала сборная Испании. В финале турнира испанцы переиграли сборную Аргентины (1:0).

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.