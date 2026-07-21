Алексей Батраков рассказал, почему решил сделать предложение невесте в Париже

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, почему принял решение сделать предложение невесте Ирине Подшибякиной в Париже. Батраков и Подшибякина сыграли свадьбу в июне. Торжество прошло в усадьбе в Подмосковье.

«Ещё во время первого приезда в Париж я случайно открыл в картах один ресторан. Оказалось, что он с видом на Эйфелеву башню. Там работает русскоговорящая женщина, которая провела нас на террасу, где мы пофотографировались. А когда решил делать предложение, понял: вот идеальное место для этого», — рассказал Батраков корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Алексей Батраков — о личном: